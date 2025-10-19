picchia il marito davanti al figlio

Fermo, 19 ottobre 2025 – Picchiava e vessava continuamente il marito anche davanti al figlio minore, tanto da arrivare a rendergli la vita impossibile. Storie che si raccontano solitamente a parti invertite e che l’uomo ha avuto difficoltà a denunciare per paura di non essere creduto. Alla fine ha trovato il coraggio e si è rivolto ai carabinieri del paese in cui risiede, Santa Vittoria in Matenano. Dopo una celere indagine, i militari dell’Arma hanno denunciato una donna di 39 anni del posto, per maltrattamenti in famiglia. Gli accertamenti hanno fatto emergere una situazione familiare drammatica in cui la donna, per futili motivi, avrebbe reiterato condotte vessatorie nei confronti del marito convivente, anche in presenza del figlio minore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

