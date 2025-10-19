Picchia exlibero dopo conferma arresto
14.04 Convalidato l'arresto, ma è stato rimesso in libertà il 45enne arrestato per atti persecutori dopo aver aggredito l'ex di 19 anni a una fermata del bus a Varese. Scena muta di lui davanti al Gip del tribunale di Varese. Disposto nei confronti dell'uomo il divieto di avvicinamento: non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla giovane, a cominciare dall'abitazione, e dovrà mantenersi a una distanza di almeno 500 metri dalla ragazza. La misura verrà aggravata sino alla custodia in carcere se avverrà la violazione.