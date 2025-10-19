Piazze violente l’equilibrio della polizia

Le manifestazioni pacifiche e l’adesione agli scioperi per la tragedia di Gaza sono quasi passati in secondo piano a causa degli scontri, come accadde nel 2001 con il G8 di Genova. Non capisco a cosa serva il decreto sicurezza del governo se ogni volta la polizia non riesce a controllare poche frange di violenti (che in questi contesti ci sono sempre) senza contenerli dal resto dei manifestanti che sfilano pacificamente. Piero Tacci Risponde Beppe Boni Intanto una valutazione preliminare. Gli scioperi in Italia per Gaza sono una scelta che si fatica a comprendere. Là c’è una guerra, ci sono stragi di civili, ci sono terroristi che non vogliono fermarsi e in Italia si fa sciopero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it