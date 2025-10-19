Piazze piene e seggi vuoti | i partiti che rappresentano questi italiani sembrano vivere in un altro pianeta
di Francesco Valendino C’è qualcosa di tragicomico nel guardare le piazze italiane traboccare di gente mentre i seggi restano vuoti. Alle europee 2024, per la prima volta nella storia repubblicana, meno di uno su due è andato a votare. Eppure il 22 settembre scorso, quando si è tenuto lo sciopero generale per la Palestina, centinaia di migliaia di persone hanno riempito 75 città. È come se gli italiani avessero deciso che votare sia inutile, ma manifestare abbia ancora senso. Il problema è che mentre le piazze ribollono, i partiti che dovrebbero rappresentarle sembrano vivere in un altro pianeta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
