di Francesco Valendino C’è qualcosa di tragicomico nel guardare le piazze italiane traboccare di gente mentre i seggi restano vuoti. Alle europee 2024, per la prima volta nella storia repubblicana, meno di uno su due è andato a votare. Eppure il 22 settembre scorso, quando si è tenuto lo sciopero generale per la Palestina, centinaia di migliaia di persone hanno riempito 75 città. È come se gli italiani avessero deciso che votare sia inutile, ma manifestare abbia ancora senso. Il problema è che mentre le piazze ribollono, i partiti che dovrebbero rappresentarle sembrano vivere in un altro pianeta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Piazze piene e seggi vuoti: i partiti che rappresentano questi italiani sembrano vivere in un altro pianeta