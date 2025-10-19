piazzale donatello sprint tramvia cantieri intorno al cimitero scatta il piano anti caos

Firenze, 19 ottobre 2025 – Con i cantieri della tramvia che in alcune tratte di Bellariva e Gavinana vedono (quasi) la fine, il grosso delle lavorazioni inizia a interessare sempre più i viali. Annunciate nei prossimi giorni alcune accortezze per diluire le code nel punto oggi più critico, a metà del viale Giovine Italia. Qui, come annunciato dall’assessore alla mobilità Andrea Giorgio a La Nazione, si provvederà alla risistemazione dei new jersey all’altezza dei semafori che regolano gli accessi dal viale Duca degli Abruzzi da una parte e da via Ghibellina dall’altra. Quando scatta il verde sulle due strade gli automobilisti si trovano infatti ’faccia a faccia’ e l’innesto sul viale è farraginoso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

