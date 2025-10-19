Pianese fermata sul pari dal Bra | primo tempo scoppiettante poi fallisce il punto del sorpasso
Pianese – Bra 2-2 PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Masetti, Chesti; Coccia, Bertini M. (32’ st Martey), Simeoni, Proietto (12’ st Tirelli), Sussi (32’ st Balde); Puletto (12’ st Fabrizi), Bellini. A disposizione: Bertini T., Porciatti, Gorelli, Spinosa, Jasharovski, Xhani. Allenatore: Birindelli. BRA (3-5-2): Franzini; De Santis, Cannistrà, Sganzerla (38’ st Rottensteiner); Nesci, Maressa (22’ st Lionetti), Tuzza, La Marca (22’ st Brambilla), Pautassi; Baldini (1’ st Di Biase), Minaj. A disposizione: Menicucci, Renzetti, Chiesa, Morleo, Dimatteo, Rabuffi, Cucciniello, Chiabotto. Allenatore: Nisticò. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Altre letture consigliate
«Tu hai bisogno di una casa, e io ho bisogno di una mamma…» disse la bambina alla giovane senzatetto all'autobus… Quel pomeriggio la pioggia era incessante, tamburellava contro la pensilina della fermata dell'autobus come dita impazienti. Rannicc - facebook.com Vai su Facebook
Pianese fermata sul pari dal Bra: primo tempo scoppiettante, pio fallisce il punto del sorpasso - (32’ st Martey), Simeoni, Proietto (12’ st Tirelli), Sussi (32’ st Balde); Puletto (12’ st Fabrizi), Bellini. Scrive msn.com
DIRETTA/ Pianese Bra (risultato finale 2-2): buon pareggio in Toscana! (Serie C, oggi 18 ottobre 2025) - Tutte le informazioni sulla diretta Pianese Bra, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale ... Riporta ilsussidiario.net