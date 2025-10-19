Pian d’Assino allarme sicurezza | Servono provvedimenti urgenti

La morte di Matteo Panfili, il ventisettenne eugubino deceduto giovedì sera in seguito a uno scontro lungo la Pian d’Assino, ha scosso nuovamente la comunità eugubina. Carabinieri e forze dell’ordine proseguono con le indagini sui rilievi effettuati per comprendere al meglio genesi e dinamica di quanto avvenuto, mentre l’autopsia sulla salma del giovane sarà effettuata lunedì mattina all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. I cittadini continuano intanto a interrogarsi sulla sicurezza di una strada che sta producendo numeri preoccupanti, come raccontato ai microfoni di Trg da Ubaldo Morganti, presidente dell’Associazione Andrea Morganti per la sicurezza stradale: "Dal 2005, anno in cui è stata inaugurata la ss219, sono venticinque le vittime e oltre trecento i feriti, di cui alcuni purtroppo con conseguenze permanenti, in seguito a incidenti su quella strada". 🔗 Leggi su Lanazione.it

