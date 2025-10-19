Pian d’Assino allarme sicurezza | Servono provvedimenti urgenti

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La morte di Matteo Panfili, il ventisettenne eugubino deceduto giovedì sera in seguito a uno scontro lungo la Pian d’Assino, ha scosso nuovamente la comunità eugubina. Carabinieri e forze dell’ordine proseguono con le indagini sui rilievi effettuati per comprendere al meglio genesi e dinamica di quanto avvenuto, mentre l’autopsia sulla salma del giovane sarà effettuata lunedì mattina all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. I cittadini continuano intanto a interrogarsi sulla sicurezza di una strada che sta producendo numeri preoccupanti, come raccontato ai microfoni di Trg da Ubaldo Morganti, presidente dell’Associazione Andrea Morganti per la sicurezza stradale: "Dal 2005, anno in cui è stata inaugurata la ss219, sono venticinque le vittime e oltre trecento i feriti, di cui alcuni purtroppo con conseguenze permanenti, in seguito a incidenti su quella strada". 🔗 Leggi su Lanazione.it

pian d8217assino allarme sicurezza servono provvedimenti urgenti

© Lanazione.it - Pian d’Assino, allarme sicurezza: "Servono provvedimenti urgenti"

Contenuti che potrebbero interessarti

pian d8217assino allarme sicurezzaPian d’Assino, allarme sicurezza: "Servono provvedimenti urgenti" - Dopo la morte di Matteo Panfili, associazioni e cittadini chiedono interventi come il tutor e il sorpassometro ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Pian D8217assino Allarme Sicurezza