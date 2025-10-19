Petardo esplode in aula al Serra Lanciato attraverso una finestra studenti terrorizzati ma illesi
Un petardo lanciato in una classe e scoppiato in mezzo ai banchi. Sono stati momenti di terrore ieri mattina, all’interno di un’aula scolastica dell’ Istituto tecnico commerciale Renato Serra in via Plauto 67 a Cesena. Ignoti, dall’esterno, hanno lanciato un petardo in un’aula che aveva le finestre aperte per le temperature ancora miti e dove, naturalmente, si stavano tenendo le lezioni. Il petardo è scoppiato prima di raggiungere terra, i ragazzi sono rimasti terrorizzati e la deflagrazione ha causato danni a un banco e al materiale scolastico di uno studente. Secondo una prima ricognizione, il materiale esplodente contenuto nel petardo era significativo, avrebbe potuto provocare seri danni se fosse esploso in faccia a un ragazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Roseto, un petardo esplode in classe: alunno soccorso per problemi all’udito #RosetoDegliAbruzzi #petardo #moretti #scuola https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/roseto_un_petardo_esplode_classe_alunno_soccorso_problemi_udito-8415237.html - facebook.com Vai su Facebook
Medico fa esplodere un petardo nella sede del 118: sospeso dall’Asl. Il video - Un medico, in servizio nella località turistica, ha acceso un petardo accanto a un operatore sanitario ... Segnala notizie.tiscali.it
Medico fa esplodere un petardo in una sede 118: ecco cosa è successo - Un medico in servizio nel Cilento ha acceso un petardo e lo ha fatto esplodere accanto a un operatore sanitario che stava riposando all’interno dei locali di una postazione del 118 a Palinuro, in ... Lo riporta la7.it