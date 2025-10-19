petardo esplode in aula al serra lanciato attraverso una finestra studenti terrorizzati ma illesi

Un petardo lanciato in una classe e scoppiato in mezzo ai banchi. Sono stati momenti di terrore ieri mattina, all’interno di un’aula scolastica dell’ Istituto tecnico commerciale Renato Serra in via Plauto 67 a Cesena. Ignoti, dall’esterno, hanno lanciato un petardo in un’aula che aveva le finestre aperte per le temperature ancora miti e dove, naturalmente, si stavano tenendo le lezioni. Il petardo è scoppiato prima di raggiungere terra, i ragazzi sono rimasti terrorizzati e la deflagrazione ha causato danni a un banco e al materiale scolastico di uno studente. Secondo una prima ricognizione, il materiale esplodente contenuto nel petardo era significativo, avrebbe potuto provocare seri danni se fosse esploso in faccia a un ragazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

