PesGara per la legalità | in mille per le competizioni sportive 1.280 gli screening gratuiti fatti FOTO-VIDEO

Ilpescara.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quarta edizione dell’evento PesGara per la legalità che sotto l’egida della prefettura, dove è stata presentata l’edizione 2025, vede insieme istituzioni, associazioni, università e forze dell’ordine, ha fatto registrare numeri importanti e ora la volontà, commenta l’assessore comunale allo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Pesgara Legalit224 Mille Competizioni