PesGara per la legalità | in mille per le competizioni sportive 1.280 gli screening gratuiti fatti FOTO-VIDEO
La quarta edizione dell’evento PesGara per la legalità che sotto l’egida della prefettura, dove è stata presentata l’edizione 2025, vede insieme istituzioni, associazioni, università e forze dell’ordine, ha fatto registrare numeri importanti e ora la volontà, commenta l’assessore comunale allo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Scopri altri approfondimenti
PesGara per la Legalità 2025: sport, salute e istituzioni unite a Pescara PESCARA - Nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo di Pescara, si è tenuta una conferenza stampa di presentazione, della IV edizione d... Articolo: https://www.abruzzonew - facebook.com Vai su Facebook
PesGara per la Legalità 2025: sport, salute e istituzioni unite a Pescara https://abruzzonews.eu/pesgara-per-la-legalita-2025-pescara-681564.html?_unique_id=68f2be5d3e4d6… - X Vai su X