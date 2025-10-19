PesGara per la legalità | in mille per le competizioni sportive 1.280 gli screening gratuiti fatti FOTO-VIDEO
La quarta edizione dell’evento PesGara per la legalità che sotto l’egida della prefettura, dove è stata presentata l’edizione 2025, vede insieme istituzioni, associazioni, università e forze dell’ordine, ha fatto registrare numeri importanti e ora la volontà, commenta l’assessore comunale allo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Contenuti che potrebbero interessarti
PesGara 2025 per la Legalità – Una camminata nel cuore della città Questa mattina, alle 9:30, quasi 400 persone hanno partecipato alla Passeggiata della Legalità, partendo da una splendida Piazza Salotto baciata dal sole. Un momento collettivo di sport - facebook.com Vai su Facebook
PesGara per la legalità: in mille per le competizioni sportive, 1.280 gli screening gratuiti fatti [FOTO-VIDEO] https://ift.tt/P7NzULQ https://ift.tt/GvjHSJZ - X Vai su X