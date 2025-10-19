Pesaro Mestre 90-84 | il trio Bucarelli Tambone e Maretto mette a segno 51 punti

Pesaro, 19 ottobre 2025 – Cinque su cinque. Pesaro batte Mestre (90 a 84) in un palasport che sta riempiendo sempre più i vuoti iniziali del campionato, vuoti legati allo scetticismo dei tifosi sulla costruzione della squadra. Invece. Pesaro batte Mestre nell’ultimo quarto con quello che ormai si può definire il ‘triangolo della morte’ e cioè il trio Bucarelli, Tambone e Maretto che si distribuiscono i pesi e le responsabilità nel corso della partita. In tre mettono dentro 51 punti e se a questi tre giocatori uno ci aggiunge anche la gara di un Miniotas molto coinvolto (29 punti) i conti tornano per la formazione di Leka. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

