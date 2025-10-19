Perugia Vigili del fuoco pronti per la seconda edizione del campionato nazionale di padel Memorial CR Fabrizio Becchetti

Inizia domani, lunedì 20 ottobre, a Perugia la seconda edizione del campionato nazionale di padel Vigili del fuoco – Memorial "C.R. Fabrizio Becchetti". L'evento, organizzato dal Comando dei Vigili del fuoco di Perugia, si svolgerà fino al 24 ottobre presso il moderno complesso "Padel Arena. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

