Perugia Vigili del fuoco pronti per la seconda edizione del campionato nazionale di padel Memorial CR Fabrizio Becchetti

Perugiatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia domani, lunedì 20 ottobre, a Perugia la seconda edizione del campionato nazionale di padel Vigili del fuocoMemorial "C.R. Fabrizio Becchetti". L'evento, organizzato dal Comando dei Vigili del fuoco di Perugia, si svolgerà fino al 24 ottobre presso il moderno complesso "Padel Arena. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

