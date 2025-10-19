Perugia Piero Braglia annuncia le dimissioni
Tanto tuonò che alla fine piovve. Il dopo partita del Pavone Mariani ha portato in dote una novità che non coglie impreparati i più: Piero Braglia non è più l'allenatore del Perugia.Sono arrivate in conferenza stampa le dimissioni del tecnico, che era subentrato a Cangelosi all'indomani della. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
Perugia in campo domani alle 17,30 a Pineto. Piero Braglia si aspetta una reazione d'orgoglio dai suoi ragazzi dopo le sei sconfitte di fila - facebook.com Vai su Facebook
Panchine roventi in #SerieC: il #Picerno è pronto a esonerare Claudio #DeLuca. Verso l’esonero pure Alessandro #Formisano a #Livorno. Riflessioni in corso a #Perugia: la cura Piero #Braglia non funziona (0 pti in 4 gare) col ds Mauro #Meluso in discussion - X Vai su X
Perugia, fiducia ai minimi per Braglia: due gare per salvare la panchina - La sconfitta di domenica non è costata la panchina a Piero Braglia, ma la posizione del tecnico toscano resta tutt’altro che solida ... Lo riporta ternananews.it
Calcio serie C, verso Pineto - Perugia: Braglia vira sul 3-5-2 - Proseguono i tentativi del tecnico per trovare il vestito adatto a questa squadra. Riporta today.it
Perugia, Braglia adds weight to the attack. Two strikers are immediately added to help them find the back of the net. - Riccardi will be available for the practice match, while Giraudo is a doubt for the away match. Segnala sport.quotidiano.net