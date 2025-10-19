Perugia Piero Braglia annuncia le dimissioni

Today.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanto tuonò che alla fine piovve. Il dopo partita del Pavone Mariani ha portato in dote una novità che non coglie impreparati i più: Piero Braglia non è più l'allenatore del Perugia.Sono arrivate in conferenza stampa le dimissioni del tecnico, che era subentrato a Cangelosi all'indomani della. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

