Perugia l' allarme dell' opposizione dopo i fatti di cronaca | Su sicurezza servono linguaggio e azioni netti

Perugiatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appello diretto all'amministrazione Ferdinandi, ma anche un monito a non abbassare la guardia, accompagnando il tutto con una dichiarazione di disponibilità alla collaborazione, a patto che si cambi passo sulle politiche della sicurezza.È il cuore del comunicato diffuso dai gruppi di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

