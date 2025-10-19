Perugia l' allarme dell' opposizione dopo i fatti di cronaca | Su sicurezza servono linguaggio e azioni netti
Un appello diretto all'amministrazione Ferdinandi, ma anche un monito a non abbassare la guardia, accompagnando il tutto con una dichiarazione di disponibilità alla collaborazione, a patto che si cambi passo sulle politiche della sicurezza.È il cuore del comunicato diffuso dai gruppi di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
PerugiaToday on X: "Perugia, l'allarme dell'opposizione dopo i fatti di cronaca: "Su sicurezza servono linguaggio e azioni netti" https://t.co/3WWPVoa3ty https://t.co/jo59w0wo5g" - X Vai su X
Un ragazzo di 23 anni, Hekuran Cumani, marchigiano di origine albanese, è stato trovato morto nel parcheggio del Dipartimento di matematica a Perugia. L’allarme è scattato intorno alle 4.30 di questa mattina. La Procura indaga per omicidio. Dai primi accert - facebook.com Vai su Facebook
Perugia, minacce agli ebrei e insulti agli omosessuali: cancellato l'orrore a Ponte Pattoli - Subito cancellata dagli operai del Comune la scritta antisemita apparsa domenica scorsa sul muro della casina sede della Ponte Pattolissima, in via Giovanni Amendola. Come scrive msn.com