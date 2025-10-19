Perugia Incendio in appartamento a Ponte Pattoli | edificio temporaneamente inagibile

Nella serata di sabato 18 ottobre 2025, intorno alle 22:50, un incendio è scoppiato nel locale cucina di un appartamento al secondo piano di un edificio residenziale in località Ponte Pattoli, a Perugia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Perugia, con la squadra del Distaccamento di Corso Cavour e personale della Sede centrale, dotati di autopompa serbatoio e autoscala. Le fiamme sono state rapidamente domate, evitando che si propagassero agli altri ambienti dell’abitazione. A causa dei danni provocati dal calore e dal fumo, l’intero edificio è stato dichiarato temporaneamente inagibile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

