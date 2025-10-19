Perugia il Team Vannacci | Sicurezza diritto fondamentale basta minimizzare
«La sicurezza è un diritto, pretenderla è ciò che dobbiamo alla città e a noi stessi». Così Augusto Rossi, del Team Vannacci Perugia, commenta l a tragica morte di un giovane di 23 anni accoltellato nel capoluogo umbro. Rossi sottolinea come la sicurezza sia alla base di tutte le altre funzioni sociali: «Non c’è sanità, ricerca, studio, sviluppo economico, opportunità di lavoro, ricchezza e benessere senza sicurezza». Per il Team Vannacci è urgente riportare legalità e sicurezza al centro delle priorità dei cittadini. «Case, strade, scuole, trasporti, negozi, piazze, parchi pubblici e stazioni ferroviarie – prosegue Rossi – devono tornare luoghi dove tutti ci sentiamo protetti». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
