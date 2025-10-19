Perugia Hekuran Cumani morto forse per uno sguardo di troppo a 23 anni La rissa nel parcheggio il coltello sparito nel nulla

Non si trova il coltello con il quale è stato colpito Hekuran Cumani, 23 anni, di Fabriano, ucciso nel corso di una rissa in un parcheggio nella zona universitaria di Perugia. Continuano le indagini della squadra mobile di Perugia, con decine di persone sentite per ricostruire quanto successo. L’omicidio è avvenuto nel parcheggio antistante il Dipartimento di matematica e informatica dell’Università. I due gruppi che si sono affrontati. Cumani, cittadino italiano nato da genitori albanesi, è stato coinvolto in una lite partita nella discoteca e poi degenerata. Due i gruppi, quello dei ragazzi arrivati dalle Marche, l’altro composto da giovani italiani di prima e seconda generazione di Perugia. 🔗 Leggi su Open.online

