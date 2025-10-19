Perugia Francesco Cataldo Verrina e altri ospiti protagonisti degli incontri culturali all’EGEA Store

Riprendono a ottobre gli incontri multidisciplinari allEGEA Store di Perugia, il negozio di dischi considerato tra i più belli d’Italia, dove la musica si fonde con la cultura e la narrazione. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, lo spazio di Via Ritorta ospiterà presentazioni, ascolti condivisi e dibattiti con musicisti, scrittori, giornalisti ed esperti del settore, trasformando il negozio in un piccolo laboratorio creativo. Il calendario degli eventi prenderà il via domenica 19 ottobre alle 16.30 con la presentazione del libro di Aurora Caporali “Che fine ha fatto il cappello di John Lennon. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

