Perugia accoltellato e ucciso a 23 anni | indagati per rissa i giovani protagonisti della lite in cui è morto Hekuran

Ternitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un primo atto giudiziario importante, che mette un punto nell’indagine per la morte di Hekuran Cumani: l’avviso di garanzia per il reato di rissa a carico di alcuni dei giovani che hanno partecipato ai fatti che tra venerdì e sabato hanno portato alla morte del 23enne di Fabriano.Gli altri punti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

perugia accoltellato ucciso 23Hekuran Cumani ucciso a 23 anni nel parcheggio a Perugia: difendeva fratello colpito dalle coltellate - Si cerca per questo un gruppo di giovani che avrebbe partecipato alla rissa tra cui l’omicida che avrebbe estratto il ... Si legge su fanpage.it

perugia accoltellato ucciso 23Perugia, 23enne ucciso con una coltellata alla gola durante una rissa con i maranza: è caccia al killer - Hekuran Cumani ucciso a Perugia nella notte tra il 17 e il 18 ottobre con una coltellata tra gola e torace. Si legge su tag24.it

perugia accoltellato ucciso 23PERUGIA, GIOVANE DI 23 ANNI ACCOLTELLATO E UCCISO DAVANTI ALLA FACOLTA’ DI MATEMATICA - PERUGIA – Un giovane di 23 anni è stato trovato morto nel parcheggio della facoltà di Matematica a Perugia. Come scrive primapaginachiusi.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Accoltellato Ucciso 23