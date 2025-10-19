Persone oltre la filiera con Il Gioco della Vita

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 19 ottobre 2025 – “Il gioco della vita”, questo il titolo dell’iniziativa aperta alla cittadinanza che si terrà mercoledì prossimo dalle 15,30 alle 19,30, in via S. Allende 19G. Promosso da Giotto Fanti Fresh nell’ambito del progetto “Persone oltre la filiera”, l’evento vuole accendere i riflettori sulle storie e sui volti che animano il mondo della distribuzione di frutta e verdura, dal lavoro delle aziende agricole fino al consumo finale. In un contesto produttivo sempre più automatizzato, l’appuntamento punta a restituire centralità alle persone, mettendo in luce il valore umano che sostiene ogni passaggio della filiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

persone oltre la filiera con il gioco della vita

© Lanazione.it - Persone oltre la filiera con “Il Gioco della Vita”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Persone Oltre Filiera Gioco