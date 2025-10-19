Perrone a DAZN | Abbiamo appreso questa mentalità e pensiamo di poter vincere contro chiunque Oggi contro la Juventus…

Perrone a DAZN esalta la forza del gruppo dopo l’impresa contro i bianconeri: la squadra ha un’identità chiara e non teme nessuno. Una vittoria figlia della mentalità, di un’identità di gioco chiara e della convinzione di potersela giocare alla pari contro chiunque. Al termine dell’impresa storica contro la Juventus, il centrocampista del Como, Maximo Perrone, ha commentato ai microfoni di DAZN il successo per 2-0 sui bianconeri. Dalle sue parole emerge tutta la forza di un gruppo che, sotto la guida di Cesc Fabregas, ha acquisito una consapevolezza impressionante. Perrone Como: la forza è nella testa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

