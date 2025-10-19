Perriera al via i lavori per riparare la condotta
Inizieranno domani mattina gli interventi per la riparazione della rottura alla condotta idrica principale del quartiere della Perriera, lungo via Ritacco.Gli assessori ai Servizi a rete e alla polizia municipale Alessandro Curreri e ai Trasporti Simone Di Paola hanno comunicato che sul posto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
