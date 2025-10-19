Permessi retribuiti per assistere il proprio animale domestico | chi ne ha diritto secondo la Cassazione

Sono ormai oltre quattro italiani su dieci a ospitare almeno un animale da compagnia in casa, e questo significa avere non solo delle gioie quotidiane che da ciò derivano, ma anche delle responsabilità nei suoi confronti: il tema della possibilità per un dipendente di assentarsi da lavoro per assistere il proprio cucciolo è particolarmente sentito e sono sempre più numerose le richieste di colmare questo vuoto normativo. A quanto pare siamo arrivati a una svolta, dal momento che è in piedi un dibattito che potrebbe portare alla tanto agognata proposta di legge, ma prima di allora cosa accade oggi in casi di emergenza? Al momento ci si può appoggiare alla sentenza 150762018 della Cassazione, che ha introdotto per l'appunto il diritto per un lavoratore di assentarsi da lavoro con permesso retribuito per prendersi cura del proprio gatto o cane qualora insorgano situazioni di emergenza sanitaria: un pronunciamento che ha di fatto equiparato l'assistenza medica a un parente malato a quella fornita a un animale domestico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

