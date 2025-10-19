Perdita di carburante dalla stazione di distribuzione | intervento dei Vigili
Tempo di lettura: < 1 minuto Un consistente riversamento di carburante si è registrato nel primo pomeriggio in una stazione di distribuzione a San Giorgio del Sannio. Per impedire conseguenze potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità sono state immediatamente predisposte misure precauzionali per impedire l’accesso di persone nell’area del distributore. La zona è stata transennata. I Vigili del fuoco sono subito intervenuti per mettere in sicurezza il distributore. Sono state quindi avviate e le operazioni di pulizia dell’asfalto presso le colonnine. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di San Giorgio e i Carabinieri della locale stazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
