Perde l' orientamento per la nebbia e finisce in un canalone | escursionista recuperato al Picco dei Caprai

Era uscito per un'escursione nei pressi del Picco dei Caprai di Pietracamela (Teramo), ma è stato sorpreso dalla nebbia e ha finito per perdere l'orientamento. Ha quindi lanciato l'allarme. A trovarlo e recuperarlo, all'interno di un ripido canalone a quasi 1800 metri di altezza sono state le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it