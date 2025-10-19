Perde il controllo dell' auto e finisce in fondo ad una scarpata | conducente trasportato in ospedale

Cataniatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente nel primo pomeriggio di oggi alla periferia di Zafferana Etnea. Intorno alle 15.30, in via Cassone, una Mercedes Classe C 220 è uscita di strada per cause ancora da chiarire, abbattendo un muro di cinta e finendo in fondo a una scarpata. Lo riportano i colleghi di Prima Tv.Sul posto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

