Perché MacKenzie Scott ha venduto il 42% delle sue azioni Amazon? La scelta dell’ex lady Bezos

Lei c'era all'origine del mito. C'è stata quando la scommessa è diventata un impero. Ora sembra allontanarsi: senza clamore, con passo deciso. MacKenzie Scott, prima moglie di Jeff Bezos, co-fondatrice di Amazon e ora filantropa miliardaria, sta alleggerendo la sua storica partecipazione nella multinazionale dell'ex marito, l'uomo dei pacchi e dello spazio da 226 miliardi di dollari. Nel corso dell'ultimo anno Scott ha venduto o donato il 42% delle sue azioni, pari a 58 milioni di titoli per un valore di circa 12,6 miliardi, secondo una recente comunicazione al mercato riportata da Bloomberg.

