di Gianluigi Perrone* Il petrolio che Maria Corina Machado Parisca consegnerà agli Stati Uniti appartiene alla Cina. E’ ironico come Machado abbia ricevuto un premio per la Pace per essere la chiave di accesso degli Stati Uniti a sferrare una guerra lampo contro il Venezuela nel tentativo, molto probabilmente positivo, di far cadere il regime di Nicolas Maduro. Machado, che viene da una antica dinastia di magnati dell’energia, da quella idroelettrica fino al controllo del petrolio che avevano venduto loro per cifre inaudite a Chavez, sa bene come sono andate le cose con la Cina. La China National Petroleum Corporation nel 1997 acquisì gran parte della risorsa energetica con un accordo tra Chavez e l’allora presidente cinese Jiang Zemin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché la Cina potrebbe reclamare il petrolio in Venezuela se Machado prendesse il potere grazie agli Usa