Perché in autunno gonfiore e acidità di stomaco aumentano l'esperto | Cambio temperature e luce influiscono

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'arrivo dell'autunno aumentano gonfiore, acidità e digestione lenta. Abbiamo parlato con un gastroenterologo per capire la reale connessione tra il cambio di stagione e l'aumento dei disturbi gastrointestinali e quali abitudini adottare in un'ottica di prevenzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Autunno Gonfiore Acidit224