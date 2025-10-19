Perché il terribile schianto Incidente con tre giovani morti cosa si vede dalle telecamere

Tornavano da una festa di compleanno, pieni di vita e di risate, ma quella serata di gioia si è trasformata in una tragedia che ha spezzato tre giovinezze. Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, ad Asiago, tre ragazzi del Vicentino hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale. Le vittime sono Riccardo Gemo, 20 anni di Creazzo, Nicola Xausa, 21 anni, e Pietro Pisapia, 20 anni, entrambi di Conco. Con loro viaggiavano altri due giovani: Mirko Bez, originario di Belluno, e Otto Pasioi, del Trevigiano. Il primo è in condizioni gravi, con fratture della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche; il secondo, invece, è rimasto miracolosamente illeso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it