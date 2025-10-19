Perché il gol di Bonny in Roma-Inter è regolare | nessun dubbio sulla chiamata di Massa e del VAR

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perché il gol di Bonny in Roma-Inter è regolare: nessun dubbio sulla chiamata dell'arbitro Massa e del VAR sulla rete che ha deciso il big match dello stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

perch233 gol bonny romaPerché il gol di Bonny in Roma-Inter è regolare: nessun dubbio sulla chiamata di Massa e del VAR - Inter è regolare: nessun dubbio sulla chiamata dell'arbitro Massa e del VAR sulla rete che ha deciso il big match dello ... Si legge su fanpage.it

perch233 gol bonny romaRoma-Inter, l’incredibile coincidenza sul gol di Bonny: è già successo in questa stagione - Bonny porta in vantaggio l'Inter contro la Roma: una coincidenza fa tornare in mente la partita vinta contro la Cremonese a San Siro. Lo riporta spaziointer.it

perch233 gol bonny romaRoma-Inter, moviola: il fuorigioco sul gol di Bonny e i cartellini nel taschino per 70', graziato Ndicka - La prova dell’arbitro ligure Davide Massa all’Olimpico nell’anticipo di serie A Roma- Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Gol Bonny Roma