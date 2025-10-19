Perché il futuro di Tudor alla Juventus può già dipendere dalle prossime due partite dei bianconeri

Igor Tudor non è a rischio esonero in questo momento ma è chiaro che la Juventus di certo non può essere felice per gli ultimi risultati dei bianconeri. Anche per questo non è da escludere che le prossime due partite dei bianconeri possano essere decisive per il tecnico croato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

