Perché Fiorello stasera va in onda prima di Affari tuoi il breve ritorno su Rai1 con Fabrizio Biggio

Fiorello torna su Rai1 stasera, domenica 19 ottobre. Lo showman, accompagnato da Fabrizio Biggio, avrà una striscia tra il Tg1 e Affari tuoi. Dunque, l'appuntamento è alle ore 20:30. 🔗 Leggi su Fanpage.it

