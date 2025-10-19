Perché Fiorello stasera va in onda prima di Affari tuoi il breve ritorno su Rai1 con Fabrizio Biggio

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorello torna su Rai1 stasera, domenica 19 ottobre. Lo showman, accompagnato da Fabrizio Biggio, avrà una striscia tra il Tg1 e Affari tuoi. Dunque, l'appuntamento è alle ore 20:30. 🔗 Leggi su Fanpage.it

