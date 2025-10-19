H OUSE OF GUINNESS Genere: drammatico, storico Regia: Steven Knight. Con Anthony Boyle, Louis Partridge, James Norton, Emily Fairn, Niamh McCormack, Fionn O’Shea, Dervla Kirwan, Danielle Galligan. Su Netflix Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Su Netflix la guerra di successione di quattro fratelli “House of Guinness”: dal creatore di “Peaky Blinders” C’è tutta la rodata abilità dei britannici nel costruire i drammi in costume alla base di House of Guinness, serie in otto episodi; anche se la produzione è irlandese (e la differenza con i britannici, l’ex potenza occupante, emerge come uno degli snodi dell’intera serie), siamo di fronte a un prodotto che per atmosfere rarefatte, ricostruzione delle estetiche e fascino di tempi perduti ricorda altri successi come Peaky Blinders (l’ideatore è lo stesso, Steven Knight). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per chi ama i drammi in costume e le ambientazioni Irish