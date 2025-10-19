Pensioni tasse detrazioni famiglia casa | la bozza della manovra Il testo integrale in Pdf
Roma, 19 ottobre 2025 – La manovra per il 2026 è scritta: pubblichiamo la bozza finale del pacchetto di finanza pubblica per l’anno prossimo. Un testo articolato, come è di solito la legge di Bilancio, che tocca famiglie, cittadini, imprese, enti pubblici sotto molteplici aspetti. Dalle pensioni (con l’incremento di un mese dei requisiti previdenziali dal 2027 e la proroga di quote e altri canali di uscita) al lavoro (con la detassazione degli aumenti contrattuali e l’aggiunta di due euro al valore dei buoni pasto, fino a tutte le agevolazioni per le assunzioni), dalla natalità e genitorialità (con l’Isee riformato e più congedi familiari) agli incentivi per le impres e, è lunghissimo l’elenco delle misure in arrivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
