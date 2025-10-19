Pensioni novembre 2025 | slittano i pagamenti ultime trattenute fiscali e rivalutazioni Le info utili

La mensilità di novembre porta con sé diverse novità per i pensionati: dal calendario dei pagamenti che subirà uno slittamento di due giorni, alla conclusione del ciclo di trattenute fiscali relative al 2024, fino agli importi aggiornati con la rivalutazione prevista per l'anno in corso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

