Pensioni minime e aumento età pensionabile | le novità della legge di Bilancio 2026

Incremento delle pensioni minime dal 2026. La legge di Bilancio 2026 introduce modifiche significative al sistema pensionistico italiano, con riflessi diretti su milioni di lavoratori. Tra le novità principali della manovra vi è l’aumento delle pensioni minim e: a partire dal 1° gennaio 2026, gli assegni destinati ai soggetti in condizioni disagiate cresceranno di 20 euro al mese, per un incremento annuo complessivo di 260 euro. Adeguamento graduale dell’età pensionabile. Parallelamente, è previsto un adeguamento graduale dell’età pensionabile. Dal 2027 sarà necessario un mese in più per accedere alla pensione, mentre dal 2028 l’incremento complessivo sarà di tre mesi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

