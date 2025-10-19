Pensioni dal 2027 un mese in più per uscire dal lavoro | ecco le categorie in attesa di entrare nell' elenco
Dal 2027 gli estetisti continueranno ad andare in pensione a 67 anni. I vigili urbani invece dovranno aspettare 67 anni e un mese e l?anno successivo l?attesa si prolungherà di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Pensioni, anticipi e nuove regole: dal 2027 servirà un mese in più di età. Confermata anche Opzione donna - Per il 2026 resta percorribile Quota 103, ma con pesanti penalizzazioni ... Segnala msn.com
Pensioni, dal 2027 un mese in più per uscire dal lavoro: ecco le categorie in attesa di entrare nell'elenco - I vigili urbani invece dovranno aspettare 67 anni e un mese e l’anno successivo l’attesa si prolungherà ... Lo riporta ilmessaggero.it
Manovra, 20 euro in più per le pensioni minime. L'età pensionabile aumenta dal 2027 - Meloni: “L'obiettivo è di conciliare il legittimo desiderio dei lavoratori di andare in pensione e la tenuta del sistema previd ... Scrive msn.com