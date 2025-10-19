Pensioni cause di servizio e Tfs | conclusi i seminari formativi per la Polizia di Stato

BRINDISI - Le segreterie provinciali Fsp Polizia di Stato di Brindisi, Lecce e Foggia - coordinate dalla segreteria regionale guidata da Daniele Gioia - hanno organizzato, per le poliziotte e i poliziotti di tutte le province pugliesi, una settimana di seminari formativi diretti dal segretario. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

