Pensioni cause di servizio e Tfs | conclusi i seminari formativi per la Polizia di Stato
BRINDISI - Le segreterie provinciali Fsp Polizia di Stato di Brindisi, Lecce e Foggia - coordinate dalla segreteria regionale guidata da Daniele Gioia - hanno organizzato, per le poliziotte e i poliziotti di tutte le province pugliesi, una settimana di seminari formativi diretti dal segretario. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
