Roma, 19 ottobre 2025 – Il governo sceglie la via del rinvio e della proroga per il capitolo previdenziale. Salvo l’intervento "obbligato" sull’aumento dei requisiti di età e di contributi dal 2027 e l’incremento delle pensioni minime, tutte le altre misure sulle pensioni per il 2026 sono "solo" il mantenimento in vita delle formule precedenti: da Quota 103 all’Ape sociale, a Opzione donna. Una scelta minimalista, ma tutta politica: mettere mano a una materia così delicata, come le pensioni, è sempre politicamente un rischio: basti vedere quello che è accaduto e sta accadendo in Francia, dove il premier Sébastien Lecornu è stato "costretto" a ritirare la riforma del settore voluta dal Presidente Emmanuel Macron per sopravvivere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pensioni, anticipi e nuove regole: dal 2027 servirà un mese in più di età. Confermata anche Opzione donna