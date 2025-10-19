Pensioni 2026 | lavori gravosi e usuranti quali sono gli esclusi dall’aumento d’età?

Stando a quanto previsto nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) inviato il 15 ottobre dal Governo alla Commissione europea, l’aumento graduale di tre mesi dell’età pensionabile, previsto dal 1° gennaio 2027 in base all’adeguamento alla speranza di vita, non sarà applicato a tutti. La Legge di bilancio 2026, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, stabilisce infatti che il blocco riguarderà esclusivamente i lavoratori impegnati in attività gravose e usuranti. Si tratta di una misura selettiva che punta a tutelare le categorie professionali maggiormente esposte a condizioni di lavoro pesanti e a rischio. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

