La chiamano pace, quella firmata a Sharm il 13 ottobre. Io la chiamo amnesia collettiva. Non è una firma su un trattato che cambia la testa dei terroristi se lascia in mano le armi alle canaglie, promuovendole addirittura a forze di polizia. Viva Trump, che almeno ha fermato la strage dei bambini, ma questa non è la fine del conflitto. A Gaza si spara ancora, solo che i proiettili partono contro i palestinesi sbagliati: quelli che non sono di Hamas. È il modo palestinese di celebrare la pace: con la pallottola dell'amore fraterno. I tiranni in divisa ben stirata dicono di «ripulire» Gaza dai banditi che assaltavano i camion degli aiuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Peggio di Hamas soltanto i Pro Pal