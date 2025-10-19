Pedoni investiti a pochi metri dai Magazzini Generali | tre feriti gravi

Poco prima di un ribaltamento tra l'innesto della tangenziale Ovest e l'A4, a Milano, intorno alle 5.20 di domenica, c'è stato un investimento in via Pompeo Leoni, all’altezza del civico 5, proprio nei pressi dei Magazzini Generali. Coinvolte tre persone: un ragazzo di 18 anni, uno di 19 e un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

