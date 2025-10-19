Pedemontana veneta e veleni Pfas indagate 12 persone Dogliani ad di Sis | Sono allibito i lavori sono stati fatti tutti con materiali certificati

VENEZIA - Dopo anni di proteste le contestazioni degli ambientalisti si sono concretizzate in un?indagine penale: il nocciolo dell?inchiesta è il potenziale nocivo dei lavori. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

pedemontana veneta veleni pfasPedemontana veneta e veleni Pfas, indagate 12 persone. Dogliani, ad di Sis: «Sono allibito, i lavori sono stati fatti tutti con materiali certificati» - Dopo anni di proteste le contestazioni degli ambientalisti si sono concretizzate in un’indagine penale: il nocciolo dell’inchiesta è il potenziale nocivo dei ... Riporta ilgazzettino.it

pedemontana veneta veleni pfasPfas, commissione patacca di Zaia e 12 indagati per i veleni in galleria. A un mese dalle elezioni la Regione annuncia uno studio atteso da dieci anni, ma non esiste ancora - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Pfas, commissione patacca di Zaia e 12 indagati per i veleni in galleria. Da ilfattoquotidiano.it

pedemontana veneta veleni pfas“Pfas per costruire tunnel della Pedemontana Veneta”: inchiesta sull’opera scandalo. 12 indagati: “Sapevano delle falde inquinate” - L'inchiesta rivela l'uso di additivi con sostanze perfluoroalchiliche nelle gallerie della superstrada. Da ilfattoquotidiano.it

