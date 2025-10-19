Pedemontana Monti contro Cereda | Sul cemento una doppia morale
Su Pedemontana è scontro fra istituzioni. Andrea Monti, sindaco leghista di Lazzate, accusa di doppia morale Vimercate, "che sfila contro l’autostrada, dopo aver approvato una mega variante da 230mila quadrati e a ridosso del Parco Pane arrivano 390mila metri di fotovoltaico". "Mentre organizzavano il corteo dei sindaci contrari all’autostrada – ricorda – in Consiglio comunale fra grandi imbarazzi la sinistra, alla guida del Comune, alzava la mano a favore di un intervento da oltre 20 ettari che ne consumerà quasi 12 di prati in un colpo solo. Se pensiamo che il tanto contestato progetto ne occuperà 40, si fa davvero fatica a trovare una logica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sabato 18 Ottobre andiamo sui Monti della Tolfa!!!! Un percorso panoramico sul mare di Santa Severa!!! Un po' impegnativo! Leggete tutto! https://noitrek.it/trekking/il-sentiero-del-biancone-monti-della-tolfa-santa-severa/ - facebook.com Vai su Facebook
Pedemontana, Monti contro Cereda: "Sul cemento una doppia morale" - Il sindaco di Lazzate accusa il collega, contrario all’autostrada, di fare l’opposto sul futuro data center "Consumerà dodici prati in un colpo solo". Si legge su ilgiorno.it
La Pedemontana “dolce“. Svincolo leggero a Velasca - Svincolo più leggero e rampe d’accesso più funzionali, uscita di Vimercate Nord salva sulla tangenziale Est per Milano. Come scrive ilgiorno.it
La Brianza si mobilita contro la Pedemontana: «Stop all'autostrada inutile e dannosa». Oggi la protesta bipartisan - Scende in strada oggi pomeriggio, a Monza, il popolo «No Pedemontana», tra comitati ambientalisti e politica locale. Segnala milano.corriere.it