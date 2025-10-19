Pd Gentiloni lancia la rivolta contro Schlein | L’opposizione non è credibile
La leadership di Elly Schlein è sempre più in bilico. Venerdì a Milano, Paolo Gentiloni e i riformisti del Partito Democratico presenteranno una nuova corrente che suona come un atto d’accusa senza appello contro la segretaria: incapace di costruire una coalizione credibile, subalterna a Giuseppe Conte, priva di una visione di governo. L’iniziativa promossa da Pina Picierno e Lorenzo Guerini non è un semplice dibattito interno, ma l’inizio della fine per una segretaria che ha condotto il partito in un vicolo cieco ideologico e strategico. L’ex premier si candida a traghettare il Pd fuori dal disastro Schlein. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
