Paura per un sedicenne in moto a Castello di Brianza | scatta l' emergenza
Attimi di paura nel pomeriggio di domenica 19 ottobre a Castello di Brianza. Un ragazzo di 16 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida di una moto. L'allarme è scattato alle 14:40 sulla Strada Provinciale 51, all'incrocio con via Dante Alighieri, in corrispondenza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Paura per un sedicenne in moto a Castello di Brianza: scatta l'emergenza - Intervento in codice rosso sulla Strada Provinciale 51, all'altezza della rotonda del Gigante ... Lo riporta leccotoday.it