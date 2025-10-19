Paura nel parcheggio della discoteca giovane accoltellato al Nice | arrestato per tentato omicidio un 22enne
L'aggressione è avvenuta questa mattina nel parcheggio del Nice, a Roma. Un giovane è stato colpito da due coltellate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Attimi di paura questa mattina sull’autostrada A1 in direzione nord, nei pressi dell’area di parcheggio Ritorto, a circa 10 km dallo svincolo di Fabro. Un autobus turistico con a bordo cittadini statunitensi in viaggio da Orvieto a Siena è stato colpito da un palo di f - facebook.com Vai su Facebook
Bruciano due auto nel parcheggio dell’ospedale di Casarano: paura nella notte - X Vai su X
Ragazzo accoltellato all'alba nel parcheggio della discoteca, grave 22enne - Arrestato un coetaneo e denunciato un suo amico che aveva provato a nascondere il coltello ... Lo riporta romatoday.it
Ragazzo di 22 anni accoltellato da un coetaneo fuori dalla discoteca: i colpi dopo una lite nel parcheggio - Un altro episodio di violenza tra giovani a un solo giorno di distanza dalla morte di Hekuran Cumani, sgozzato in un parcheggio dell'Università di Perugia. msn.com scrive
Paura nella discoteca. Pestano un coetaneo, gli aggressori dal giudice - Il giovane ha rimediato diverse fratture al volto, ieri l’udienza preliminare. Riporta msn.com