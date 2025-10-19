Paura in volo per un Boeing 737 | crepa nel parabrezza costringe a un atterraggio d’emergenza pilota ferito
Un Boeing 737 MAX 8 della United Airlines, in volo da Denver a Los Angeles, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Salt Lake City dopo la scoperta di una crepa nel parabrezza. Nessun ferito grave, ma tra gli appassionati di aviazione è nato un dibattito: c’è chi ipotizza l’impatto di detriti spaziali o persino di un piccolo meteorite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
