Paura in volo | Boeing 737 costretto a un atterraggio d’emergenza per una crepa nel parabrezza

Roma, 19 ottobre 2025 –  Paura in volo negli Stati Uniti: un Boeing 737 Max 8 della United Airlines, partito da Denver e diretto a Los Angeles, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Salt Lake City a causa di una crepa nel parabrezza. L’incidente risale a 3 giorni fa e riguarda il volo UA1093. Come riportato da Aviation Herald, a bordo c’erano 140 passeggeri più i membri dell’equipaggio.  Dopo l’atterraggio d’emergenza, i passeggeri sono stati ricollocati su un Boeing 737 Max 9, che li ha portati a destinazione pur con sei ore di ritardo.  Gli incidenti nei parabrezza sono eventi possibili, nonostante si verifichino sporadicamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

